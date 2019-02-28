【中午收市】恒指微升28點　港交所公布3年計畫上揚1.9%

撰文：鄭寶生
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港股今早窄幅上落，恒指中午收報28785點，上升28點；國指收報11427點，下跌29點。成交額592億元。
美銀美林唱好友邦（1299），收報78.45元，上升1.9%。
港交所（0388）公布3年計劃，收報273元，上升1.9%。
今日公布新財年土地供應，港鐵（0066）收報45.3元，上升0.7%。
港交所公布3年計劃，股價中午上升1.9%至273元。該股今年節節上升，年初還處於220元水平。（路透社）
國航急降4.5% 東航下滑4.2%
中資航空股下挫，國航（0753）收報8.51元，下跌4.5%；東航（0670）收報4.98元，下跌4.2%；南航（1055）收報6.44元，下跌3.7%。
內地券商股回吐，中州證券（1375）收報2.48元，下跌近5%；中國銀河（6881）收報5.32元，下跌3.6%；中信建投証券（6066）收報7.16元，下跌2.8%；華泰證券（6886，HTSC）收報16.02元，下跌2.7%。
領展再挑戰90元 蒙牛下跌4.2%
其他股份方面，申洲（2313）收報98.55元，上升1.9%；領展（0823）收報89.8元，上升0.8%；中國海外（0688）收報28.95元，上升1.2%；銀娛（0027）收報54.9元，下跌1.7%；中國生物製藥（1177）收報6.76元，下跌2%；金沙（1928）收報38.65元，下跌2.8%；蒙牛（2319）收報23.9元，下跌4.2%。
中國A股早段變動不大，上證半日收報2943點，下跌10點；深證收報9015點，上升10點。
日股半日收報21481點，下跌74點。