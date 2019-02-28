【收市總結】恒指下跌124點　公布土地供應前地產股捱沽

撰文：鄭寶生
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港股午後倒跌，地產股偏弱拖累指數下滑。恒指收報28633點，下跌124點；國指收報11367點，下跌89點。成交額1,212億元。
希慎下滑3.8% 長實亦插3.1%
收市後將公布今年度土地供應，多隻本地地產收租股向下。希慎（0014）收報41.45元，下跌3.8%；嘉里建設（0683）收報32.8元，下跌3.5%；九倉置業（1997）收報55.15元，下跌3.3%；長實集團（1113）收報65.15元，下跌3.1%；新地（0016）收報130元，下跌2.2%。
比亞迪電子守10元關 瑞聲跌2.8%
手機及通訊設備股下滑，比亞迪電子（0285）收報10.04元，下跌3.5%；中興通訊（0763）收報23.45元，下跌3.3%；瑞聲（2018）收報46.65元，下跌2.8%；聯想控股（3396）收報21.85元，下跌2.5%；小米（1810）收報11.96元，下跌1.5%。
航空股疲弱，國航（0753）收報8.48元，下跌4.8%；南航（1055）收報6.41元，下跌4.2%；東航（0670）收報5.01元，下跌3.7%；國泰（0293）收報13.2元，下跌3.4%。
國泰今日午後跌勢加劇，收市下挫3.4%，報13.2元。（資料圖片）
友邦及港交所上揚1.9% 蒙牛挫2.8%
其他股份方面，友邦（1299）收報78.5元，上升1.9%；港交所（1299）收報78.5元，上升1.9%；吉利（0175）收報14.74元，下跌近2%；旺旺（0151）收報6.33元，下跌2.3%；蒙牛（2319）收報24.25元，下跌2.8%。
中國A股全日窄幅上落，上證收報2940點，下跌12點；深證收報9031點，上升26點。
日股收報21385點，下跌171點。