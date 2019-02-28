市傳碧桂園大裁員　有部門大削一半人手

2019年初至今，多間內地企業大裁員，除了科技公司之外，最新消息是地產企業碧桂園（2007）因應架構調整，部份部門裁員幅度達到一半人手。

農曆新年假期後第一天開會即要裁員

《澎湃新聞》引述消息人士報道，2月12日碧桂園農曆新年後第一個工作天，即確定架構調整，期間會大規模裁員。有員工就表示擔心，認為高層第一天開會的內容就包括裁員，讓員工不安。

亦有內部人士證實有這個會議，表示部門領導也有份開會，回來就說公司將會裁員，現在人心惶惶。

「從不裁員 職能下放過程的人員調整」

碧桂園常務副總裁程光煜回應《澎湃新聞》查詢時稱：「我們從來不做裁員的安排，只是集團職能下放的過程中，人員也可能伴隨去區域。」

至於公司向《新浪財經》回應時稱：「在當前市場環境下，精幹高效的總部、卓越的人才團隊將成為制勝的關鍵，我們希望通過持續推進權責下放、精簡業務流程及加強內部人才培養，全面提升公司綜合競爭力。為此，我們將對總部組織架構進行優化調整，聚焦『總部精幹高效』、『成熟區域大區化試點』，『成熟城市公司區域化』三個方面，通過組織優化、人員向區域下沉，從而優化人才結構，為未來的發展奠定組織基礎和人才基礎。」

報道指碧桂園在2月20日再次召開架構調整會議，涉及集團辦公室、成本管理中心、採購中心、數字化管理中心等9個部門。而據了解，沒有參與這次會議的產城發展事業部、海外事業部、設計管理部等部門，均在裁員之列。

其實碧桂園在1月時已經有架構調整，多名高層調動，但當時未有消息傳出會大裁員。

碧桂園表示集團有架構調整，伴隨着部份人手亦要下放到區域，以加強靈活應對市場的能力。（碧桂園網頁）

加強區域授權 靈活應對市場變化

程光煜稱，今次改組是加大一線業務的支持力度，並授權區域，加強區域的承責能力。他表示，2019年的市場較離散，一線的競爭策略要非常靈活才能應對，加大區域的授權有助加快決策，提升競爭力。

在人員下放的同時，區域組織其實也在精簡編制。有內部人士透露，所在的部門由去年下半年開始，已經減少了30%人手，有的是調職，亦有的是直接裁走。

而區域的調整一直沒有停止，內部人士透露去年底有北方區域裁員幅度達50%。