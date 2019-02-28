【中概股業績】京東季績勝預期　股價盤前曾漲12%

內地電商平台京東公布，去年第4季非美國通用會計準則下（NonGAAP）錄得淨利潤為7.49億元（人民幣‧下同），按年增加66.8%。

去年第4季，歸屬於普通股股東的持續經營業務凈虧損為48億元，2017年同期為凈虧損9億元。

期內第淨收入為1,348億元增長22.4%；凈服務收入為146億元，增長45.7%。受到季度業績表現勝市場預期帶動，其在美掛牌的股價，盤前曾漲12%。

去年全年歸屬於普通股股東的持續經營業務淨虧損25億元，2017年則錄得1.16億元利潤。若按NonGAAP準則，去年全年錄得持續經營溢利35億元。

料今年首季收入增長約兩成

京東初步預計，2019年第一季度淨收入介乎1,180億元至1,220億元，同比增長約為18%至22%之間。

年底前回購價值10億美元股份

截至去年12月底，京東過去12個月的活躍用戶數為3.053億，前一年同期活躍用戶數為2.925億。京東2018年第四季度和第三季度的季度活躍用戶數，同比分別增長20%和22%。

去年12月，京東董事會授權了一項股票回購計劃，按計劃，京東將在未來12個月內最多回購10億美元的美國存托股份，截至去年底，京東已經回購價值3,000萬美元的美國存托股份