【中午收市】恒指上揚127點　中資電訊股表現佳

撰文：鄭寶生
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港股今早企穩向上，恒指半日收報28760點，上升127點；國指收報11469點，上升101點。成交額560億元。
中資電訊股有追捧，聯通（0762）收報9.68元，上升近4%；中國電信（0728）收報4.33元，上升1.9%；中國移動（0941）收報83.7元，上升1.3%。
嘉里建設下滑2.7% 冠轈飆升逾1倍
本地地產收租股偏弱，嘉里建設（0683）收報31.9元，下跌2.7%；信置（0083）收報14.3元，下跌2.2%；新地（0016）收報128.6元，下跌1.1%。
半新股冠轈（1872）爆炒，收報1.28元，上升103.2%，較昨日上市價0.43元高197.7%。
吉利連跌3日之後，今早明顯反彈，中午上升2.3%，重上15元以上。（路透社）
申洲大彈3.7% 港交所上漲1.3%
其他股份方面，申洲（2313）收報101.6元，上升3.7%；中國人壽（2628）收報22.05元，上升2.1%；吉利（0175）收報15.08元，上升2.3%；中國海外（0688）收報29.3元，上升1.4%；中石化（0386）收報6.88元，上升1.5%；領展（0823）收報89.95元，上升1.4%；港交所（0388）收報274元，上升1.3%；中國生物製藥（1177）收報6.66元，下跌2.2%。
中國A股早段窄幅波動，上證半日收報2945點，上升4點；深證收報9036點，上升4點。
日股半日收報21574點，上升189點。