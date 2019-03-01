【收市總結】恒指彈升178點　昨日上市新股冠轈飆1.5倍

亞太股市午後有買盤吸引，港股亦受惠。恒指收報28812點，上升178點；國指收報11506點，上升139點。成交額稍為下降至1,088億元。
聯通上升4.3% 中國移動亦漲1.6%
中資電訊股表現強勁，聯通（0762）收報9.71元，上升4.3%；中國電信（0728）收報4.36元，上升2.6%；中國移動（0941）收報83.9元，上升1.6%。
中國太平爆上6.2% 中國人壽彈5.6%
內險股急漲，中國太平（0966）收報25.8元，上升6.2%；新華保險（1336）收報40.3元，上升6.1%；中國人壽（2628）收報22.8元，上升5.6%；財險（2328）收報9.73元，上升3.5%；眾安在綫（6060）收報30.5元，上升3.4%；人保集團（1339）收報3.67元，上升3.1%；中國太保（2601）收報30.35元，上升2.7%；中國平安（2318）收報84.25元，上升1.9%。
中國人壽股價經過幾日調整之後，今日再次急彈，勁升5.6%至22.8元收市，曾更高見22.9元的1個月高位。（路透社）
冠轈炒至1.57元 嘉藝勁升44.3%
兩隻昨日上市的半新股炒起，冠轈（1872）收報1.57元，上升149.2%，較上市價0.43元高265%；嘉藝（1025）收報1.53元，上升44.3%，較上市價0.98元高56.1%。
吉利上揚4.6% 碧桂園升3.1%
其他股份方面，申洲（2313）收報102.5元，上升4.6%；吉利（0175）收報15.42元，上升4.6%；碧桂園（2007）收報10.66元，上升3.1%；蒙牛（2319）收報25元，上升3.1%；舜宇（2382）收報94.8元，上升1.9%；港交所（0388）收報275.4元，上升1.8%；領展（0823）收報90.1元，上升1.5%；長實集團（1113）收報64.05元，下跌1.7%；銀娛（0027）收報54.4元，下跌2.4%。
中國A股午後明顯上漲，上證收報2994點，上升53點；深證收報9167點，上升135點。
日股收報21602點，上升217點。