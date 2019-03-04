【中午收市】恒指勁升335點成交再增　通訊、券商、水泥股炒起

市傳中美3月底將會達成貿易協議，中國A股今早爆升，帶動港股早市升幅擴大。恒指中午收報29147點，上升335點；國指收報11723點，上升216點。成交額767億元。
瑞聲上試50元水平 中國鐵塔績前升3.7%
5G概念又炒起，手機及通訊設備股向上。瑞聲（2018）收報49.8元，上升5.7%；長飛光纖光纜（6869）收報29.2元，上升4.7%；中興（0763）收報25.5元，上升4.5%；中國鐵塔（0788）收報1.96元，上升3.7%。
中州證券爆上7.7% 海通證券彈4.4%
A股大升，券商股亦有好表現。中州證券（1375）收報2.79元，上升7.7%；中信建投証券（6066）收報8.22元，上升近5%；海通證券（6837）收報11.34元，上升4.4%；華泰證券（6886，HTSC）收報17.2元，上升3.7%；中國銀河（6881）收報5.9元，上升3.5%；光大證券（6178）收報9.14元，上升2.5%。
中國A股今早爆升，帶動券商股大漲，海通證券半日收報1.34元，挑戰早前創下的高位11.5元。（中新社）
山水水泥勁升10.9% 中國建材揚3.5%
水泥股炒上，山水水泥（0691）收報2.54元，上升10.9%；亞洲水泥（0743）收報7.79元，上升5.4%；金隅（2009）收報3.05元，上升3.7%；中國建材（3323）收報6.73元，上升3.5%；海螺水泥（0914）收報47.3元，上升2.8%。
石藥大漲4.5% 恒安逆市跌1.9%
其他股份方面，石藥（1093）收報13.86元，上升4.5%；中國生物製藥（1177）收報7.12元，上升4.1%；銀娛（0027）收報56.6元，上升4%；中國平安（2318）收報87.4元，上升3.7%；交行（3328）收報6.86元，上升3.5%；碧桂園（2007）收報11.02元，上升3.4%；聯通（0762）收報9.9元，上升近2%；騰訊（0700）收報342.4元，上升1.8%；港交所（0388）收報280元，上升1.7%；中國移動（0941）收報82.8元，下跌1.3%；恒安（1044）收報62.2元，下跌1.9%。
中國A股今早爆升，上證一舉重上3000點水平，深證升幅更接近4%。上證半日收報3073點，上升79點；深證收報9521點，上升353點。
日股半日收報21782點，上升179點。