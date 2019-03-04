【收市總結】恒指上升147點成交續過千億　騰訊午後撑住

中國A股午後升幅收窄，亦亦牽動港股從高位回落，但全日仍然上升。恒指收報28959點，上升147點；國指收報11575點，上升68點。成交額1,489億元。
騰訊（0700）午後撑住大市，收報346.8元，上升3.2%。
半新股嘉藝（1025）收報2.57元，上升近68%。
君實生物爆上10.1% 石藥升4.4%
醫藥股炒高，君實生物（1877）收報24.05元，上升10.1%；百濟神州（6160）收報91.5元，上升9.9%；基石藥業（2616）收報14.18元，上升9.2%；威高（1066）收報7.55元，上升8.5%；信達生物（1801）收報25.4元，上升7.4%；歌禮（1672）收報7.4元，上升6.5%；三生製藥（1530）收報13.9元，上升4.5%；石藥（1093）收報13.84元，上升4.4%；中國生物製藥（1177）收報7.02元，上升2.6%。
醫藥股今日炒上，藍籌股石藥全日上升4.4%，收報13.84元。（視覺中國）
山水水泥飆17.9% 中國建材大漲4.2%
資金追捧水泥股，山水水泥（0691）收報2.7元，上升17.9%；天瑞水泥（1252）收報7.4元，上升7.1%；東吳水泥（0695）收報1.54元，上升6.9%；中國建材（3323）收報6.77元，上升4.2%；亞洲水泥（0743）收報7.67元，上升3.8%；金隅（2009）收報3.05元，上升3.7%。
手機設備股升幅明顯回軟，華顯光電（0334）收報0.82元，上升6.5%；雷蛇（1337）收報1.54元，上升6.2%；瑞聲（2018）收報49.05元，上升4.1%。
交行勁升4.1% 中國移動下跌2.7%
其他股份方面，交行（3328）收報6.9元，上升4.1%；銀娛（0027）收報56.35元，上升3.6%；碧桂園（2007）收報10.88元，上升2.1%；萬洲（0288）收報7.17元，上升1.4%；港交所（0388）收報279.2元，上升1.4%；中國平安（2318）收報85.3元，上升1.2%；恒安（1044）收報61.95元，下跌2.3%；中國移動（0941）收報81.65元，下跌2.7%。
中國A股升幅收窄，上證收報3027點，上升33點；深證收報9384點，上升216點。
日股收報21822點，上升219點，是3個月以來最高位。