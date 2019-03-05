【中午收市】騰訊撑住恒指微跌8點　國泰洽購香港快運揚2.6%

撰文：鄭寶生
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中國今日召開兩會，市場反應暫時冷靜，港股低開後逐步收復失地。恒指中午收報28950點，下跌8點；國指收報11568點，下跌7點。成交額644億元。
騰訊（0700）繼昨日午後發力，今日仍然上漲，是支持大市的主要動力，收報356.6元，上升2.8%。
國泰（0293）公布洽購香港快運，未提收購香港航空，收報13.36元，上升2.6%。
雅居樂大升6.1% 碧桂園漲2.4%
部份內房股上漲，雅居樂（3383）收報11.14元，上升6.1%；合景泰富（1813）收報8.42元，上升近4%；碧桂園（2007）收報11.14元，上升2.4%；融創（1918）收報36.5元，上升2.4%。
銀保監會主席郭樹清稱保險投資資金16萬億元人民幣，可以從多個渠道投資。新華保險（1336）收報40元，下跌2.2%；眾安在綫（6060）收報28.95元，下跌1.7%；中國平安（2318）收報84.25元，下跌1.2%；中國太平（0966）收報25.4元，下跌1.2%。
濠賭股表現較弱，金沙中午以半日最低位38.15元收市，跌2.8%。（路透社）
長和下滑1.6% 金沙下挫2.8%
其他股份方面，申洲（2313）收報103.8元，上升1.5%；吉利（0175）收報15.34元，上升1.2%；瑞聲（2018）收報49.3元，上升0.5%；萬洲（0288）收報7.07元，下跌1.4%；長和（0001）收報82.35元，下跌1.6%；銀娛（0027）收報54.95元，下跌2.5%；金沙（1928）收報38.15元，下跌2.8%。
中國A股早段企穩，上證半日收報3031點，上升3點；深證收報9460點，上升76點。
日股半日收報21690點，下跌131點。