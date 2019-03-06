國開行行長稱　提供低息貸款　屬解決地方政府隱性債務方式之一

內地地方政府債務問題，一直惹市場人士關注。國家開發銀行行長鄭之傑在周二接受《彭博》訪問時指出，希望中央部委統籌國開行提供貸款，以化解隱性債務問題，又指出國開行提供的低息貸款只屬解決地方政府隱性債務的方式之一。而各地方財政收入及債務情況不同，所以最終採取哪種方式由地方政府決定。

鄭之傑指出若地方政府提出相關要求，國開行會積極配合，又指出篩選標準會視乎地方平台的商業化轉型程度，以及是否產生足夠現金流，而貸款利率則透過國開行貸款統一利率。他進一步指出已和財政部就具體項目進行溝通，包括江蘇﹑山西及東北省份，而溝通的幾個項目財政部均表示支持。

國開行去年牽頭組銀團貸款 為山西交通廳置換地方債

《彭博》於報道內指出，國開行去年12月曾牽頭組建銀團貸款，予山西省交通運輸廳提供低息貸款，置換地方政府隱性債務。債務重組規模最終達2,607億元（人民幣‧下同），每年可以減少30億元利息支出。

另一方面鄭之傑建議擴大棚改PSL（抵押補充貸款）使用範圍，增加對中小企及實體經濟發展的PSL，以支持企業融資。同時指出已就擴大PSL使用範圍事宜與人民銀行進行初步溝通，並計劃就此提交議案。