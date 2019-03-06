【中午收市】恒指上升60點　舜宇勁升5.9%重上「紅底股」

港股今早窄幅上升，恒指中午收報29022點，上升60點；國指收報11570點，下跌12點。成交額640億元。
瑞聲上漲3.7% 中國鐵塔升2.2%
部份手機及通訊設備股有追捧，舜宇（2382）收報102.8元，上升5.9%；瑞聲（2018）收報51.35元，上升3.7%；比亞迪電子（0285）收報10.8元，上升2.9%；中國鐵塔（0788）收報1.86元，上升2.2%；丘鈦（1478）收報6.97元，上升1.9%。
廣汽上揚4.3% 吉利亦升3.2%
汽車股向上，廣汽（2238）收報10.4元，上升4.3%；吉利（0175）收報15.9元，上升3.2%；長汽（2333）收報6.16元，上升1.8%；華晨（1114）收報8.15元，上升1.7%。
九倉置業急升5.3% 周大福爆上7.3%
九倉置業（1997）公布業績後多間券商唱好，收報57.45元，上升5.3%。
海信家電（0921）增持海信日立，收報10.52元，上升16.4%。
花旗大升周大福（1929）目標價至8.6元，收報7.94元，上升7.3%。
昨日公布的香港零售數據勝預期，周大福股價早市大升7.3%，以半日最高位7.94元收市。（路透社）
騰訊上升1.7% 聯通下挫2.3%
其他股份方面，蒙牛（2319）收報25.15元，上升2.2%；萬洲（0288）收報7.15元，上升2.1%；潤地（1109）收報30.65元，上升近2%；騰訊（0700）收報367.6元，上升1.7%；中國生物製藥（1177）收報6.97元，下跌1.4%；中國人壽（2628）收報22元，下跌1.8%；聯通（0762）收報9.57元，下跌2.3%。
中國A股企穩向上，上證半日收報3082點，上升28點；深證收報9641點，上升45點。
日股半日收報21603點，下跌123點。