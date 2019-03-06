【收市總結】恒指上升76點　九倉置業勁彈6.3%

港股午後缺乏進一步上升的動力，恒指收報29037點，上升76點；國指收報11592點，上升9點。成交額1,145億元。
昨日公布業績的九倉置業（1997）午後升幅擴大，收報58元，上升6.3%。
海信家電飆升22.6% 周大福猛漲9.1%
騰訊（0700）持股的微盟（2013）收報3.57元，上升11.2%。而騰訊則收報362元，上升0.2%。
海信家電（0921）增持海信日立，收報11.08元，上升22.6%。
本港零售數據表現佳，周大福（1929）收報8.07元，上升9.1%；六福（0590）收報27元，上升4.4%。
豬肉股今日節節上升，藍籌萬洲收報7.3元，上漲4.3%。（路透社）
雨潤炒高13.3% 萬洲亦上升4.3%
豬肉股炒上，雨潤（1068）收報1.87元，上升13.3%；惠生國際（1340）收報0.167元，上升11.3%；萬洲（0288）收報7.3元，上升4.3%；中糧肉食（1610）收報2.7元，上升2.3%。
手機及通訊設備股有支持，丘鈦（1478）收報7.2元，上升5.3%；瑞聲（2018）收報51.4元，上升3.8%；中興通訊（0763）收報26元，上升近3%；比亞迪電子（0285）收報10.8元，上升2.9%；舜宇（2382）收報99.8元，上升2.8%。
蒙牛上揚4.3% 聯通下挫2.3%
其他股份方面，蒙牛（2319）收報25.65元，上升4.3%；潤地（1109）收報30.9元，上升2.8%；吉利（0175）收報15.82元，上升2.7%；碧桂園（2007）收報11.42元，上升1.4%；恒安（1044）收報63.35元，上升1.3%；中國生物製藥（1177）收報6.99元，下跌1.1%；中海油（0883）收報13.36元，下跌1.5%；聯通（0762）收報9.57元，下跌2.3%。
中國A股午後升幅擴大，上證收報3102點，上升47點；深證收報9700點，上升104點。
日股收報21596點，下跌129點。