【中午收市】恒指下跌133點　吉利銷售弱重挫近7%

港股早段下滑，汽車、手機股沽壓沉重。恒指中午收報28904點，下跌133點；國指收報11507點，下跌84點。成交額588億元。
吉利（0175）公布2月銷量大跌24%，收報14.72元，下跌近7%，是最弱勢藍籌。
華晨插水5% 長汽亦跌4.1%
其他汽車股亦重挫，華晨（1114）收報7.78元，下跌5%；長汽（2333）收報5.89元，下跌4.1%；廣汽（2238）收報10.04元，下跌2.1%；北京汽車（1958）收報4.99元，下跌1.2%。
中興下挫5.4% 舜宇插5.3%
手機及通訊設備股捱沽，中興（0763）收報24.6元，下跌5.4%；舜宇（2382）收報94.5元，下跌5.3%；丘鈦（1478）收報6.88元，下跌4.4%；瑞聲（2018）收報49.4元，下跌3.9%；京信通信（2342）收報2.12元，下跌3.6%；比亞迪電子（0285）收報10.5元，下跌2.8%；聯想集團（0992）收報7.04元，下跌2.5%；中國鐵塔（0788）收報1.83元，下跌1.6%。
IGG（0799）業績昨日「早洩」，收報11.64元，下跌8.5%。而操作失誤的皓天財經集團（1260）收報1.23元，無升跌。
中興股價今早重挫，半日大跌5.4%至24.6元。該股自2月起大漲，當時「起步價」約16元水平。（路透社）
申洲漲2.3% 中國人壽跌4.3%
其他股份方面，申洲（2313）收報104.3元，上升2.3%；中電（0002）收報93.2元，上升1.2%；銀娛（0027）收報53.65元，下跌1.8%；中國生物製藥（1177）收報6.74元，下跌3.6%；中國人壽（2628）收報21.4元，下跌4.3%。
中國A股輕微受壓，上證半日收報3101點，下跌不足1點；深證收報9636點，下跌63點。
日股半日收報21440點，下跌156點。