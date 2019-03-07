【收市總結】恒指跌幅擴大至258點　吉利重挫7.7%

港股午後跌幅擴大，恒指收報28779點，下跌258點；國指收報11460點，下跌131點。成交額略為減少至1,083億元。
長汽下挫4.1% 廣汽失守10元關
吉利（0175）2月銷量按年大跌24%，收報14.6元，下跌7.7%。
其他汽車股亦下挫，長汽（2333）收報5.89元，下跌4.1%；華晨（1114）收報7.87元，下跌3.9%；廣汽（2238）收報9.93元，下跌3.2%；北京汽車（1958）收報4.97元，下跌1.6%。
中興、京信通信 均急跌超過8%
手機及通訊股重挫，中興（0763）收報23.8元，下跌8.5%；京信通信（2342）收報2.02元，下跌8.2%；舜宇（2382）收報94.2元，下跌5.6%；丘鈦（1478）收報6.84元，下跌5%；比亞迪電子（0285）收報10.34元，下跌4.3%；高偉（1415）收報1.48元，下跌3.9%；瑞聲（2018）收報49.4元，下跌3.9%；中國鐵塔（0788）收報1.81元，下跌2.7%。
美圖股價今日逆市上升，曾高見4.19元的3個月高位，收報4.06元，大漲1成。（資料圖片）
中國人壽下挫4.3% 美圖勁升1成
中資保險股亦跌，中國人壽（2628）收報21.4元，下跌4.3%；中國太保（2601）收報29.45元，下跌4.1%；中國太平（0966）收報24.3元，下跌3.8%；人保集團（1339）收報3.65元，下跌3.7%。
美圖（1357）收報4.06元，上升10%。
IGG（0799）收報11.3元，下跌11.2%。
中電升近1% 騰訊下滑1.9%
其他股份方面，申洲（2313）收報104.3元，上升2.3%；中電（0002）收報92.95元，上升近1%；騰訊（0700）收報355.2元，下跌1.9%；港交所（0388）收報271.6元，下跌2.5%；銀娛（0027）收報53.25元，下跌2.6%；中國生物製藥（1177）收報6.8元，下跌2.7%。
中國A股繼續大成交整固，上證收報3106點，上升4點；深證收報9678點，下跌22點。
日股收報21456點，下跌140點。