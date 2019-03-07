調查指8成內地銀行家料中國增長可「保6」　睇好內銀經營前景

中國早前為今年經濟增長定下6%至6.5%的目標，羅兵咸永道（PwC）及中國銀行業協會一份調查顯示，有8成內地銀行家預計未來3年，中國經濟平均增速將超出6%水平。

料未來3年行業前景樂觀

調查於內地31個省級區域訪問2,380名銀行家，當中39.4%預料未來3年內地經濟增速可達6.5%至7%，39.7%預料可達6%至6.5%，僅得17.2%預計增長率將低於6%。調查發現，內地銀行家普遍對未來3年銀行業經營環境樂觀，超過7成估計行業不良貸款率低於2%，逾5成認為去年底行業預期撥備覆蓋率將超過150%，逾6成認為去年底的資本充足率超過10.5%。

中國銀行家協會首研究部主任李健分析指，雖然中國經濟增長將會放緩，但隨着經濟轉向高質素發展，經濟結構更健康對銀行業經營必然有利。羅兵咸永道中國北方區金融業主管合夥人朱宇補充，近年銀行業風險管理能力加強、經營能力改善，亦令銀行家對前景感到樂觀。

調查顯示，內地銀行家對未來3年行業前景樂觀。（視覺中國）

調查指出，內地銀行家認為內地經濟的主要風險，分別為地方政府債務偏高（40.9%），以及資產價格泡沫（36.6%），另有35%最關注經濟增速放緩。逾6成受訪者認為，中美貿易摩擦的最主要影響是增加人民幣的貶值壓力。

料傳統銀行不比虛擬銀行輸蝕

此外，港府早前表示，將於未來數周開始發出虛擬銀行牌照。朱宇表示，參照內地銀行業的經驗，虛擬銀行及網上銀行並未對傳統銀行造成明顯衝擊。李健則指，不論是虛擬銀行或傳統商業銀行，歸根究底要看競爭力及客戶體驗，他認為傳統銀行只要加快轉型，未必會在數碼化範疇落後於新對手。