【中午收市】恒指大跌432點　保險、汽車股均重挫

歐洲央行議息後，歐元跌美元升，債市升股市跌，拖累亞太股市明顯下挫，再加上中國外貿易據遠遜預期，港股早市受壓。恒指半日收報28347點，下跌432點；國指收報11226點，下跌233點。成交額724億元。
吉利再插3.6% 長汽大跌5.3%
早前公布2月銷售疲弱的吉利（0175）未止跌，收報14.08元，下跌3.6%。
其他汽車股續跌，長汽（2333）收報5.58元，下跌5.3%；華晨（1114）收報7.52元，下跌4.4%；比亞迪（1211）收報48.1元，下跌3.8%；北京汽車（1958）收報4.78元，下跌3.8%；東風（0489）收報8.17元，下跌近3%。
眾安在綫大挫5.6% 中國人壽跌3.5%
A股重挫，中資保險股亦受累。眾安在綫（6060）收報29.55元，下跌5.6%；新華保險（1336）收報37元，下跌4.3%；中國太平（0966）收報23.3元，下跌4.1%；中國人壽（2628）收報20.65元，下跌3.5%；人保集團（1339）收報3.54元，下跌3%；中國平安（2318）收報81元，下跌2.8%。
港鐵昨日公布業績之後大行唱好，今早股價逆市上揚，最高見45.8元，中午收報45.6元，上升1.7%。（資料圖片）
港鐵逆市上揚1.7% 金利豐重挫8.7%
昨日公布業績的港鐵（0066）收報45.6元，上升1.7%。
證監昨日到金利豐金融（1031）執行任務，公司表示不涉及集團事務，亦不影響營運。金利豐收報2.1元，下跌8.7%。
瑞聲下滑2.5% 海通證券插近5%
其他股份方面，潤電（0836）收報14.64元，上升1.5%；萬洲（0288）收報7.1元，下跌1.9%；蒙牛（2319）收報24.8元，下跌2.2%；石藥（1093）收報13.24元，下跌2.8%；銀娛（0027）收報51.9元，下跌2.5%；瑞聲（2018）收報48.15元，下跌2.5%；申洲（2313）收報101.6元，下跌2.6%；神華（1088）收報18.74元，下跌2.9%；海通證券（6837）收報10.28元，下跌近5%。
中國A股早段明顯回落，上證半日收報3016點，下跌90點；深證收報9528點，下跌150點。
日股半日收報21142點，下跌313點。