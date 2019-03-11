【中午收市】恒指上升193點　港鐵破頂續升2.5%

中國A股今早大漲，帶動港股亦上揚。恒指中午收報28422點，上升193點；國指收報11248點，上升91點。成交額602億元。
港鐵（0066）股價繼續破頂，收報46.9元，上升2.5%。
香港國際建投勁升13.4% 黑石3元提購
黑石以每股3元提出全購，香港國際建投（0687）收報2.97元，上升13.4%。
金蝶勁升7.5% 騰訊亦上揚2.4%
部份軟件及科網股表現不俗，金蝶（0268）收報9.72元，上升7.5%；金山軟件（3888）收報17.62元，上升5.9%；同程藝龍（0780）收報15.62元，上升4.1%；美團點評（3690）收報59.15元，上升4%；中國軟件國際（0354）收報4.85元，上升近3%；騰訊（0700）收報355.2元，上升2.4%。
騰訊連跌兩日之後，今早隨市炒上，中午上升2.4%，是推升恒指的主要動力。（中新社）
首隻申請科創板 復旦張江飆21.6%
醫藥及生物科技股向上，復旦張江（1349）收報7.2元，上升21.6%；君實生物（1877）收報26.75元，上升4.9%；藥明生物（2269）收報79.45元，上升3.5%；中國生物製藥（1177）收報6.79元，上升3.5%；石藥（1093）收報13.44元，上升1.7%。
豬肉股又爆炒，雨潤（1068）收報1.98元，上升5.3%；惠生國際（1340）收報0.181元，上升5.2%；中糧肉食（1610）收報2.84元，上升4%；萬洲（0288）收報7.33元，上升3.1%。
港交所上漲1.7% 吉利插穿14元
其他股份方面，中國移動（0941）收報82.85元，上升近2%；港交所（0388）收報271元，上升1.7%；中國人壽（2628）收報20.9元，上升1.7%；友邦（1299）收報76.2元，上升1.6%；創科實業（0669）收報50.95元，下跌1.1%；瑞聲（2018）收報46.85元，下跌1.6%；吉利（0175）收報13.88元，下跌1.7%。
中國A股早段大升，上證重上3000點水平。上證半日收報3006點，上升36點；深證收報9571點，上升207點。
日股半日收報21069點，上升44點。