標普稱若再爆發金融危機　嚴重程度不如十年前

環球會否再次出現如2008至2009年般的金融危機？標準普爾今日發表的《新一輪債務危機﹕流動性能否穩住》的報告指出，無疑目前與全球信貸處於下行階段的距離日近，但是相信若日後爆發新一輪危機，屆時不會如2008至2009年般嚴重。縱使債務水平較以往增加，惟問題傳播能力不如以往強。

報告指出，全球債務總額較上次金融危機增加50%，其中全球各國政府債務，及內地非金融機構，成為債務上揚的動力，促使全球總債務對國內生產總值（GDP）比率，由2008年6月的208%增至231%。

料美國出現衰退機會升溫

不過標普全球評級信用分析師曾永興指出，隨著居民部門﹑企業及政府負債攀升，全球債務水平及風險確較以往提高，惟相信若出現信貸下行周期，問題爆發時情況不如2008至09年般嚴重。因為近10年新增的債務，主要集中在已發展國的主權債務，以及中資企業在內地融資，有助限制風險傳播能力。

雖然風險傳播能力不如以往，但是標普指出風險仍高企，這與過去10年的低利率環境下，投資者轉向投機級及非傳統固定收益產品的懷抱。可是有關產品的流動性普遍較弱且波動，一旦出現金融衝擊或恐慌，市場便會陷入凍結狀態。

標普又指出目前企業違約風險較低，惟資金成本上升而經濟放緩情況持續，屆時情況便有變化，又指出該投資評級機構的經濟學家將未來12個月，美國經濟出現衰退機會率由15至20%，調整至20到25%。