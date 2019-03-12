【收市總結】港股勁升逾400點　成交額力迫1100億元　

撰文：張偉倫
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港股今日表現突出，全日升幅逾400點，成功收復28900點。大市上揚與中美雙方在談判再有進展，進一步刺激投資者入市意欲有關。
恒生指數收市報28920點，升417點；國企指數收市報11466點，升189點，成交額為1090億元。
聯通明放榜 股價抽升3.6%
消費股今日表現突出，其中豬肉股今日全線上揚，萬洲國際（0288）勁升6.3%，為今日表現最佳藍籌股，收市報7.73元，同業雨潤食品（1068）升11.4%，收市報2.35元，惠生國際（1340）升14%，收市報0.22元，中糧肉食（1610）升3.1%，收市報2.99元。
內房股亦獲投資者追捧，碧桂園（2007）升4.3%，收市報11.06元，華潤置地（1109）升3.8%，收市報31.1元，中國恒大（3333）升3.1%，收市報24.9元。
將會在明日收市後公布2018年業績的中國聯通（0762），今日表現理想，收市報9.7元，升3.6%，中國移動（0941）升2%，收市報84.6元。
平保放榜前升逾2%
重磅股今日亦普遍高收，騰訊控股（0700）升1.7%，收市報361元，滙豐控股（0700）升0.6%，收市報64.85元，香港交易所（0388）創1年新高，收市報277.4元，升3.1%。
此外會在今日收市後公布2018年業績的中國平安（2318），收市報82.7元，升2.1%。