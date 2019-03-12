惠理去年少賺近9成　派末期息6港仙　謝清海將調任聯席主席

惠理基金（0806）公布截至去年12月底止全年業績，擁有人應佔溢利為2.3億元，按年大減88.8%，末期息6港仙，按年跌66.7%。

去年收益總額為16.41億元，按年跌60%，其中管理費為13.47億元，升12.7%，表現費總額卻按年大減97.8%至5,620萬元。

資產管理規模降至150億元

惠理指出截至去年12月底，管理資產為150.25億元（美元‧下同），而在2017年底，管理資產規模為165.94億元。去年錄得11.72億元淨認購額，惟基金的負回報使資產管理規模減少21.53億元。

惠理指出去年管理場基金的資產加權平均回報率錄11.2%跌幅，其中大華高收益債券基金於年內下跌4.9%，旗艦產品—惠理價值基金下跌23.1%，惠理高息股基金則下跌14.2%。

謝清海料未來15年中國成全球最大經濟體

公司主席謝清海指出，對中國主題投資仍抱持堅定信念。縱使中美關係持續緊張，仍相信中國會繼續向前邁進，在未來10至15年成為全球最大經濟體，預料對旗下基金及業務帶來龐大機遇。

他又指出目前內地經濟增長已逐步由本土消費主導，為一眾經濟活動提供支持，包括研發與出製造，以至分銷及專業服務，中國已建立支持其經濟增長的「供應鏈」。

蘇俊祺將成為聯席主席

另一方面被視為可以「點石成金」的謝清海，將會調任為聯席主席，同時委任蘇俊祺為聯席主席，公司指出此為繼任計劃的一部份，有關任命仍有待股東批准對細則作出若干修訂後作實。

現年65歲的謝清海，目前為惠理主席兼聯席首席投資總監，為公司創辦人之一。至於蘇俊祺今年43歲，為公司副主席兼聯席首席投資總監，1999年5月加入惠理，在金融業擁有20年經驗。他目前協助謝清海處理公司事務及業務活動，以及公司投資管理團隊的日常運作及整體管理。

謝清海出名對市場走勢看法相當準繩。在2015年5月，正值港股大時代期間，便配售惠理套現16億港元，在個多月後大時代便正式結束。