【收市總結】內地股市下挫累港股低收　險守28800點收市

內地股市低收，拖累港股表現，大市曾跌逾200點，曾失守28700點，最終險守28800點收市，惟成交較上日縮減至不足1,000億元。

恒生指數收市報28807點，跌113點；國企指數收市報11405點，跌60點，成交額降至979億元。

醫藥股表現疲弱，中國生物製藥（1177）跌3.8%，為今日跌幅第2大的藍籌股，收市報6.79元，石藥集團（1093）跌2.3%，收市報13.32元，金斯瑞生物科技（1548）跌4.4%，收市報14.3元。

恒安跌4.5%為表現最差成份股

將於下周二公布2018年全年業績的恒安國際（1044），今日大跌4.5%，為全日表現最差的藍籌股，收市報63.2元，同業維達國際（3331）則跌0.7%，收市報15.2元。其他內需及消費股亦低收，中國旺旺（0151）跌0.8%，收市報6.2元，萬洲國際（0288）跌1.8%。

手機設備股方面，遭摩根大通減持的瑞聲科技（2018）跌2.5%，收市報46.75元；鴻騰（6088）跌4.1%，收市報3.71元，中興通訊（0763）跌7.4%，收市報23.15 元。

不過今日亦有股份逆市上揚，舜宇光學（2382）升1.9%，為今日表現最佳的成份股，收市報94.55元；在昨日已公布2018年全年業績的中國平安（2318），升1.6%，收市報84元。