平保稱將考慮回購H股　陸金所暫無壓力上市

中國平安（2318）昨日（12日）公布去年全年業績，並宣布擬斥資50億至100億元（人民幣‧下同）回購A股股份。集團首席財務官兼總精算官姚波表示，首次回購只於A股進行，主要是因本港回購規範較嚴謹，未來會積極研究回購H股。

稱H股回購規定較嚴謹

姚波出席記者會時解釋，內地去年放寬企業回購股份相關規定，目前H股回購規定相對嚴謹，對回購股份用途、註銷時間等均有嚴格規定，故此選擇先於A股市場展開回購。他強調，集團現時資金充足，可動用資金高達402.1億元，日後會繼續根據股價表現、股東權益等考慮回購，亦會研究於H股市場回購股份。

平保去年新業務價值增長僅得約7.3%，但集團聯席首席執行官李源祥指，集團去年表現仍跑贏行業整體，市佔率亦進一步提升3個百分點至40%。他透露，今年將作出一定策略調整，包括減少對首季業務的投放，不過度追求「開門紅」，預料將有助利潤率保持平穩，及避免季度之間業務波動。

平保聯席首席執行官陳心穎（左二）表示，集團旗下多間創科公司中，2間已經上市，3間則剛剛完成融資，資本相當充裕。

陸金所資金充裕不急上市

此外，平保旗下陸金所早前已完成C輪融資，估值升至約394億美元（約3,073億港元），而同系的金融壹賬通亦傳出計劃來港上市。

然而平保聯席首席執行官陳心穎澄清，集團旗下多間創科公司中，2間已經上市，3間則剛剛完成融資，資本相當充裕，有充足彈性考慮上市的時間及地點，強調沒有壓力推動上市。