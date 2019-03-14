【收市總結】油股及中資電訊股成功臣　港股倒升43點　

內地今日公布首2個月經濟數據，似乎差強人意，加上內地監管機構對券商配資情況表示關注，有關消息均不利大市表現，並曾拖累大市從高位跌逾200點，失守28700點。其後大市逐步收復失地之餘，更在油股及電訊股帶動下重拾動力而高收。

恒生指數收市報28851點，升44點，國企指數收市報11447點，成交額為960億元。

油股今日表現理想，與油價上揚有關，中海海洋石油（0883）升幅達3.8%，為今日表現最佳的成份股，收市報13.76元。中國石油（0857）升0.4%，收市報5.12元，中國石化（0386）升0.2%，收市報6.59元。

港鐵煤氣創新高

中資電訊股亦高收，中國聯通（0762）升3.3%，收市報9.95元。該公司於昨日收市後公布業績，去年多賺4.6倍至102億元人民幣，今日多間大行上調目標價。中國移動（0941）亦獲投資者垂青，並創下1年新高，收市報85.5元，升1.3%。

公用股今日亦獲投資者鍾愛，其中港鐵公司（0066）創下新高，收市報47.7元，升1.6%，電能實業（0006）升0.2%，收市報54.75元，香港中華煤氣（0003）亦創新高，收市報18.3元，升0.1%。

昨日下挫場的恒安國際（1044）出現反彈，收市報64.7元，升2.4%。

此外中國平安（2318）獲多間大行唱好，今日高收，收市報85.35元，升1.6%。