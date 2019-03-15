港人有幾鐘意日本？　去年每3人有1個去過日本　刺激航班大增

日本一向是香港人熱門旅遊地方，自然對航班有極大需求，刺激香港的航空公司不斷擴充來往日本的航線，例如國泰航空將自4月起在石川縣的小松機場開通定期航班、香港快運航空將於7月開設連接香港和沖繩縣下地島機場的航線。

去年航班總座位數達506萬個 增至5年前的2倍

調查公司ForwardKeys數據顯示，2018年連接香港和日本航班的總座位數達到506萬個，增至5年前的2倍。

近年，香港的航空公司不斷增加來往日本的航線，除傳統的羽田機場和關西國際機場外，連接香港和日本的定期航班還有岡山、米子（鳥取縣）和鹿兒島等地方性機場。香港快運航空（HK express）去年5月重新開通熊本航線，今年1月開通長崎航線。

截至2019年夏天，香港的航空公司還將在小松（石川縣）、茨城和下地島（沖繩縣）機場開通新航線。日經中文網引述日本的航空相關人士表示，「東京和大阪的航線盈利性高，但香港的航空公司正在非常積極地擴大航班目的地」。

在香港的訪日遊客中，2成人曾到過日本10次以上，而且地方城市旅遊變得更受港人歡迎。（視覺中國）

去年每3個人中有1人到過日本

除此之外，數字反映香港人「真的」很喜歡日本，香港去年訪日遊客達到220萬人次，雖然按年減少1.1%，但從訪日遊客整體來看，人數僅次於內地、韓國和台灣，位列第4位。而且香港人口「僅」約740萬人，大約相當於每3個人中有1人在去年到過日本。

日本觀光廳的統計顯示，在香港的訪日遊客中，2成人曾到過日本10次以上，而且更多人不滿足於東京和大阪等普通旅遊路線，而是到地方城市旅遊。與團體旅行比例高的內地遊客不同，香港個人自行預訂機票和酒店的人超過7成。