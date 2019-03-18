【收市總結】港股升近400點　以全日高位收市　騰訊力迫370元

內地股市愈升愈有，上證指數更力迫3100點，在內地股市帶動下，港股在午後升勢擴大至近400點，並突破29400點，以全日高位收市。

恒生指數收市報29409點，升396點；國企指數最新報11674點，升166點，成交額1,168.91億元。

內房股今日表現強勁，華潤置地（1109）全日升9.1%，收市報34.05元，中國海外發展（0688）升7%，收市報30.45元。至於已在午後公布2018年全年業績的碧桂園（2007），收市報11.68元，升3.4%，中國恒大（3333）升5%，收市報27.15元。

消費及醫藥股今日獲投資者追捧

消費股亦為投資者追捧對象，蒙牛乳業（2319）升5.8%，收市報26.35元；萬洲國際（0288）收市報8.22元，升5.4%，中國旺旺（0151）升2.4%，收市報6.37元。

醫藥股方面，在中午已公布去年全年業績的石藥集團（1093）升3.7%，收市報13.96元，中國生物製藥（1177）升2.2%，收市報7.02元。

重磅股方面，將於周四公布2018年業績的騰訊控股（0700），收市報368.8元，升2.7%，滙豐控股（0005）升0.4%，收市報65.1元。

電視廣播挫8.5%

此外電視廣播 （0511）及雨潤食品（1068）上周五發盈警，電視廣播收市報14.18元，跌8.5%，雨潤跌6.4%，收市報1.91元。