【收市總結】港股陷悶市　全日波幅不足200點　恒安爆升5%表現佳

港股今日走勢相當沉悶，上下波幅不足200點，不過醫藥股表現較疲弱。雖然今日大市今日低收，但是內需及消費股卻獲得投資垂青，恒安國際（1044）更成為今日表現最佳的成份股，升逾5%。至於明日公布2018年業績的長和（0001），亦逆市高收。

恒生指數收市報29320點，跌145點；國企指數收市報11624點，跌62點，成交額為1031.69億元。

恒安今日為表現最佳的成份股，全日升幅達5.4%，收市報68.65元；同為內需及消費股的蒙牛乳業（2319），升1.9%，收市報26.8元，中國旺旺（0151）升1.4%，收市報6.49元。

明日公布業績的長和，今日亦獲投資者追捧，收市報82元，升1.9%。有報道指出，騰訊控股（0700）及阿里巴巴，有意向淡馬錫收購屈臣氏10%股權，而長和正是屈臣氏的大股東。同樣會在明日收市後公布業績的長實集團（1113），今日曾創1個月新高，收市報67.5元，升0.1%。

長和系放榜前普遍高收

至於長和旗下的長江基建（1038），收市報65.65元，升0.2%，電能實業（0006）跌0.4%，收市報54.45元。

地產股亦上揚，在今日收市後公布業績的恒基地產（0012），收市報46元，升0.9%，太古（0019）升1.2%。

醫藥股方面，今午發盈喜的中國生物（1177）表現疲弱，收市報7.13元，跌3.4%。手機設備股方面，盈利倒退的舜宇光學（2382）跌1.7%，收市報95.6元。