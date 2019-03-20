恒地去年基本溢利近198億元　派末期息1.3元

恒基地產（0012）公布截至去年12月底全年業績，股東應佔溢利為311.57億元，按年升1%；基本溢利為197.65億元，升1%。派末期息1.3元，連同中期息，全年派息1.8元。

公司另外宣布派發紅股，每10股送1股。

恒地去年物業銷售收入133億元

恒地指出去年香港錄得物業銷售總額為295.49億元，其中來自住宅物業銷售總額為128.66億元，連同其他工商舖及車位等非住宅物業，合共銷售額為259.49億元。

恒地去年來自物業銷售收入133.35億元，按年減少33%，其中來自香港物業銷售收入為97.65億元，按年減少25%，而來自中國內地物業銷售收入為35.7億元，按年跌49%。該業務帶來稅前盈利67.09億元，按年增加4%。

至於物業租賃業務方面，去年錄得收入60.2億元，按年升6%，其中來自香港的物業租賃收入為42億元，升6%，而來自中國內地物業租賃收入為18.2億元，按年升7%。

恒地又指出，百貨業務收入為14.96億元，按年增加79%。

其他業務在去年錄收入11.31億元，20%，盈利貢獻為7.05億元，減少30%

恒地主席李兆基於業績公告內指出，近期中美兩國積極就貿易分歧展開磋商，而聯儲局亦對加息轉趨謹慎，市場氣氛因此有所改善。加上中央政府在《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，明確支持香港發展成為更 具競爭力之國際大都會。透過融入國家之發展大局，香港經濟發展將繼往開來，更添動力。

此外，本港之樓宇按揭利率仍處於低水平，有利本港之樓市發展。