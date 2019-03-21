【收市總結】恒指掉頭挫249點　中國移動績後急插4.8%

撰文：鄭寶生
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港股下午2時之後插水，恒指收報29071點，下跌249點；國指收報11544點，下跌80點。成交額1,140億元。
中國移動（0941）中午公布業績之後，股價掉頭重挫，是拖低大市的主要原因，收報83.1元，下跌4.8%。
同樣中午公布業績的吉利（0175）則向上，收報14.42元，上升2.3%。
李兆基考慮退任主席 恒地上升2.4%
主席李兆基考慮退任，恒地（0012）收報47.2元，上升2.4%。
美圖（1357）與小米（1810）合作的手機，最快今年中公布。美圖收報3.88元，上升4.6%；小米收報11.28元，下跌3.1%。
多間大行唱好，新華保險（1336）收報40.75元，上升7.7%。
藍籌股石藥近期較為強勢，今日彈上15元水平收市。（視覺中國）
中國海外跌3.2% 長建插水3.3%
其他股份方面，石藥（1093）收報15元，上升3.6%；中國生物製藥（1177）收報7.35元，上升3.1%；煤氣（0003）收報18.4元，上升近2%；中海油（0883）收報14.02元，上升1.4%；舜宇（2382）收報92.75元，下跌近3%；中國海外（0688）收報29元，下跌3.2%；長江基建（1038）收報63.5元，下跌3.3%。
中國A股全日靠穩，上證收報3101點，上升10點；深證收報9869點，上升69點。
日股今日假期休市。