金管局﹕去年底本港電子錢包逾5600萬個　去年第4季消費額481億元

香港正致力發展電子支付，電子錢包數目更日益普及。據金管局最新公布數據顯示，於2018年第4季末，使用中的儲值支付工具帳戶總數為5,610萬個，按季上升3.7%。季內總交易量約為16億宗，較上一季上升7.7%，涉及總交易金額為481億港元，較上一季上升7.5%。

總交易金額當中，232億元為銷售點消費支付，180億元為網上消費支付，69億元為個人對個人轉帳。2018年第4季的儲值金額及工具按金總額為97億元，較上一季上升1.9%。

與2017年第4季末比較，2018年第4季末使用中的儲值支付工具帳戶總數上升20.1%，而儲值金額及工具按金總額則上升22.1%。2018年第4季度總交易量及總交易金額與2017年同期相比分別增加9.7%及24.4%。

另一方面，金管局亦公布去年第四季市面流通的信用卡為1,946萬張，按季上升0.7%，按年上升3.1%。

去年第四季，信用卡總交易量為19,662萬宗，按季增加5.9%，按年則增加18.7%。當季的信用卡交易總額為1,969億元，按季增加10%，按年增加7.9%。交易總額當中，1,416億元（71.9%）為香港消費，239億元（12.1%）為海外消費，128億元（6.5%）為現金貸款。

扣帳卡方面，由於同一張扣帳卡可包含多於一個扣帳卡品牌，因此難以計算在市面流通的扣帳卡總數。正如信用卡交易的情形一樣，涉及零售銷售及支付帳單的扣帳卡交易量及金額亦會受季節因素影響。去年第四季，涉及零售銷售及支付帳單的扣帳卡總交易量按季增加6.9%至3,580萬宗，總額則按季增加8.7%至863億元。與2017年同期比較，去年第4季的扣帳卡總交易量增加1.6%，總額增加6.2%。