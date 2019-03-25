TVB 李寶安︰3方向找尋增長點　期望今年在內地推綜藝節目

電視廣播（0511）（TVB） 去年轉蝕1.99億元，為公司上市31年首度見紅。不過，如果撇除投資星美控股﹙0198﹚債券損手而須減值5億元，TVB全年其實賺約3億元，按年上升約50%。

TVB行政總裁李寶安接受《香港01》訪問時坦言，數碼浪潮席捲全球，令很多行業的傳統模式受到挑戰。他表示，公司在守住舊有業務的同時，亦會從3大方向，即OTT業務、大台網及內地業務，找尋增長動力，期望今年可在內地推出綜藝節目，開拓收入來源。與此同時，李寶安又稱，暫不急於大灣區覓地建廠，但會爭取由以往收費提供節目予內地電視台轉播，改為無需收費但可播放自家廣告。

TVB旗下OTT業務myTV SUPER去年成功轉賺，累積超過700萬個登記用戶。﹙資料圖片﹚

料大台網今年轉虧

翻開TVB最新公布的業績報告，去年來自香港的廣告收入約24.4億元，按年微跌1%，難言驚喜。話雖如此，業績亦有不少「彩蛋」。第一是數碼轉型進度良好，旗下OTT業務myTV SUPER已累積超過700萬個登記用戶，去年轉虧為盈，錄得分部溢利1,600萬元。李寶安形容是進入收成期，相信OTT業務對今年整體業績的貢獻將「倍增」。

他又預料，Big Big Channel（大台網）在2019年會轉虧為盈，成為另一新的增長點。業績報告顯示，大台網業務收入去年按年上升49.3%至1.03億元，惟虧損擴大至1,944萬元，今年將在籌辦宣傳活動、社交媒體廣告及宣傳、電子商貿等方面加大「火力」。

TVB表示，假若成功在大灣區覓地，除考慮興建拍攝場地，亦或興建藝員招募和訓練場所。﹙資料圖片﹚

大灣區覓地建廠 「很困難」

除了上述兩大業務外，內地市場亦成為TVB 拓展業務的另一戰場。事實上，受惠合拍劇及網上視頻發行節目錄得強勁增長，TVB 去年來自內地的收入增加38%至7.33億元，佔集團營業額已升至16%。其中，去年3套連續劇，包括與騰訊聯合製作的「宮心計 2深宮計」、「鐵探」；以及為愛奇藝製作的「再創世紀」，為TVB 帶來2.99億元的聯合製作收入，按年上升61%。

李寶安表示，除了合拍劇之外，期望今年可涉足綜藝節目，如與內地網台合作播放選美節目，推動植入式廣告或電子商貿的收入。他補充，以往做綜藝節目的對象是700萬香港觀眾，預算不會太大，內地製作則可投入更大資金，加入內地元素。

去年，李寶安曾透露將軍澳電視城使用量已飽和，正計劃小規模擴建，首選去大灣區發展。他最新表示，有考慮覓地建廠，但直言「很困難」，特別是大灣區發展令地價將更昂貴，因此假若成功覓地，除考慮興建拍攝場地，亦或興建藝員招募和訓練場所，但強調這些並非今日急於要做的事。目前，TVB初步探討大灣區播放無綫節目時，爭取由以往收費提供節目予內地電視台轉播，改為不需收費但可播放自家廣告。