先施5供3募集9250萬元　回購同系持股兼重組架構

早前發盈警的老牌百貨公司先施（0244）公布，董事會建議重組，包括以「五供三」供股、向先施公司回購及註銷股份，及收購同系公司股份，以解除同系公司之間的交叉股權，簡化集團架構及提高本集團資本效率。

集團擬以「五供三」供股，供股價每股0.26元，與上周五收市價0.26元相同，合共發行3.95億股，募集淨額9,250萬元，其中約6,770萬元用於集團股份回購，約2,290萬元用於集團內轉讓的代價，餘下作百貨商店經營的一般營運資金。持股26.48%的主要股東Win Dynamic將擔任包銷商。

公司重組後有意維持上市狀況

先施於上周五與先施公司訂立股份回購協議，同意以每股0.26元，回購2.6億股，相當於已發行股本28.34%，其中1.83股由先施人壽保險持有，7560.8萬股由先施保險置業持有，169.9萬股由先施化妝品持有，回購完成後，先施公司將不再持有任何股份。

同日先施透過內部轉讓，收購同系公司分別持有的已發行股份，轉讓完成後，將解除同系公司之間的交叉股權，集團將於先施人壽保險、先施保險置業及先施化粧品，分別持有約70.05%、77.46%及81.08%的股權。

重組完成後，由先施主席兼執董馬景煊及非執董陳文衛持有的Win Dynamic的持股量，將由26.48%增至30%或以上，須按守則向要約股份及註銷所有尚未行使的購股權作強制性現金收購要約，每股要約價為0.26元，惟要約人在重組後有意維持先施的上市狀況。