康師傅去年多賺35%至24.6億元人民幣　末期息連特別息共6.4美仙

康師傅（0322）公布截至去年12月底全年業績，期內股東應佔溢利增長35.42%至24.63億元（人民幣‧下同），每股基本溢利43.85分，派發末期息3.2美仙及特別股息3.2美仙，並派6.4美仙。

期內收入按年增長2.94%至606.86億元，其中方便麵及飲品收益分別增長5.73%及1.61%。得益於白糖及棕櫚油價格下跌，以及集團優化產品組合及產品升級調價等因素，毛利增加8.01%至18.73億元，毛利率上升1.45個百分點至30.86%。

康師傅方便麵中國市佔43.3%

去年康師傅方便麵銷量佔中國市場第一位，以銷量計市佔43.3%，收益為239.17億元。飲品方面整體收益353.13億元，其中包含奶茶的即飲茶市佔率47.1%，是市場第一位，果汁市佔率15.9%居市場第2位。

為應對內地消費升級，集團將旗下高價麵及高端麵合併為「新高價麵」，將10元以上的桶麵定義為「超高端麵」。新高價麵將通過過 IP合作及運動營銷等實現銷額成長，例如老壇酸菜麵與「功夫熊貓」合作推廣，香辣牛肉麵則以熱門遊戲「王者榮耀」合作。

另外，集團宣布未來不再公布季度業績，以便投資人更關注業務的長期趨勢，降低公司費用及行政負擔，讓管理層更專注於本公司的運營及戰略。