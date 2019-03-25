美諾獎經濟學者﹕特朗普減稅效應　料可延續多2年

美國總統特朗普在2017年底宣布向企業及個人大幅減稅。減稅措施促使美國經濟增長幅度，在去年跑贏多個已發展市場。不過有諾貝爾經濟學獎前得主認為，由減稅帶動的經濟榮景，最多只能延續多2年。

據《CNBC》報道，正在北京出席論壇的哥倫比亞大學教授Edmund Phelps指出，目前美國經濟已到了繁榮期的尾聲，認為現時的高產出水平及就業情況是難以持續。他明言現行的投資水平難以持續太久，最多只會延賺多1至2年，又指出美國社會正為已超乎常態的就業市場作出補貼。

芝加哥儲銀行長料明年下半年前不加息

另一方面再有聯儲銀行總裁發出鴿派言論。芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯（Charles Evans）於香港出席論壇時指出，現時聯儲局暫停緊縮政策，並且保持謹慎的適當時機，並預料在明年下半年前，當局不會加息。

埃文斯在今年的公開貨幣委員會內擁有投票權，其言論反映出對息口走勢，較數月前有明顯軟化。他指出目前貨幣政策正介乎既非寬鬆，亦非產生限制性。

對於3個月國債孳息率與10年期國債孳息率出現倒掛，埃文斯指出現時倒掛情況並非嚴重，又指出要考慮到長期利率持續下降的情況，明言其中有部份情況屬結構性，與趨勢增長率下降及實質利率下降有關。他又指出在這樣的環境下，孳息曲線較歷史水平平均為低屬自然的事。