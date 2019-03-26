【收市總結】恒指僅升43點　國泰全日上漲2.7%

撰文：鄭寶生
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港股午後一度倒跌，恒指收報28566點，上升43點；國指收11231點，下跌不足1點。成交額883億元。
國泰（0293）市傳快將收購香港快運，而後者則回應指細節尚未確認。國泰收報13.68元，上升2.7%。
康師傅績後揚7.3% 李寧升4.5%
康師傅（0322）昨日公布業績，收報12.08元，上升7.3%。
體育用品股表現較佳，李寧（2331）收報12.06元，上升4.5%；申洲（2313）收報104.2元，上升3.4%；安踏（2020）收報52.3元，上升2.7%。
神華再插1.9% 瑞聲下挫近3%
其他股份方面，中海油（0883）收報13.82元，上升2.2%；創科（0669）收報50.95元，上升2%；舜宇（2382）收報92.8元，上升1.9%；恒安（1044）收報67.85元，上升1.7%；騰訊（0700）收報351.4元，下跌0.7%；中國人壽（2628）收報20.25元，下跌近1%；石藥（1093）收報14.12元，下跌1.5%；神華（1088）收報17.96元，下跌1.9%；瑞聲（2018）收報47.15元，下跌近3%。
中國A股全日受壓，上證收報2997點，下跌45點；深證收報9513點，下跌188點。
日股收報21428點，上升451點。