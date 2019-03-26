白花油去年少賺64%至3728萬元　末期息3.8仙

白花油（0239）公布去年業績，期內溢利按年下跌63.7%至3,728萬元，每股盈利12仙，派末期息3.8仙，連同中期息6.55仙，全年派息10.35仙。

公司又指出，基礎經常性溢利為2,667萬元，按年減少58%。

期內總收入按年下跌至1.41億元，按年減少20%。當中醫療保健業務收入減少22%至1.3億元；物業投資收入下降4.4%至956.2萬元；財資投資收入上升15.8%至51.9萬元。

在醫療保健業務方面，香港地區收入減少30%至6,696.5萬元；澳門地區收入減少2.4%至1,457.3萬元；中國大陸地區收入跌22.8%至2,062.8萬元；東南亞地區收入升5.4%至2,366.9萬元；北美洲地區收入減少19.6%至344.5萬元，其他地區收入下跌45.8%至168.2萬元。

料今年繼續充滿挑戰

白花油指出，今年將繼續充滿挑戰。香港批發商逐漸地適應本集團分銷模式的結構性轉變，彼等之銷售表現已有所改善。原料及生產開支上漲的趨勢將對利潤平添壓力，會繼續採取措施，透過經濟規模以及生產及營運效益消弭此等壓力。

儘管市場挑戰將日益加劇，惟市場對優質醫療保健產品的需求亦日漸殷切，及對本身在行內的專業知識以及多年來建立的競爭優勢仍充滿信心。