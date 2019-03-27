【收市總結】恒指上漲161點　香港電視績後插水6.9%

撰文：鄭寶生
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港股午後大致持續升幅，恒指收報28728點，上升161點；國指收報11305點，上升73點。成交額933億元。
香港電視（1137）中午公布業績，股價隨即受壓。收報2.84元，下跌6.9%。
首長國際飆21.8% 佳兆業集團插9.4%
其他公布業績後異動的股份包括首長國際（0697）收報0.29元，上升21.8%；金山軟件（3888）收報19.8元，上升12.5%；頤海國際（1579）收報32元，上升11.5%；復星國際（0656）收報12.86元，上升8.8%；世房（0813）收報23.95元，上升8.4%；中國恒大（3333）收報26.15元，下跌3.3%；佳兆業集團（1638）收報3.47元，下跌9.4%。
向海底撈提供火鍋調味料的頤海國際，今早爆升11.5%，而海底撈則上漲2.2%，報23.35元。（資料圖片）
中海油上漲3.9% 瑞聲下滑1.6%
其他股份方面，中海油（0883）收報14.36元，上升3.9%；金沙（1928）收報38.6元，上升2.9%；潤地（1109）收報33.6元，上升2.9%；恒安（1044）收報69.5元，上升2.4%；新世界發展（0017）收報12.48元，上升2.1%；石藥（1093）收報14.4元，上升近2%；騰訊（0700）收報354.6元，上升0.9%；聯通（0762）收報10.12元，下跌近1%；瑞聲（2018）收報46.4元，下跌1.6%。
基建等板塊推升中國A股，上證收報3022點，上升25點；深證收報9609點，上升96點。
日股午後跌幅收窄，收報21378點，下跌49點。