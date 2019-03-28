路透引述美國官員稱　中國在技術轉讓提出新建議

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財長努欽（Steven Mnuchin），今日飛抵北京，與中國代表進行新一輪貿易會談。有美國官員向《路透》透露，所有領域都有新進展。

稱中國討論技術轉讓的方式「前所未見」

《路透》訪問了4位美國高級官員，其中一人表示，中方提出的建議比以往更進一步，令到雙方有希望達成協議。該官員稱：「中國以一種之前未想過的方式討論強制技術轉讓，包括整個範圍和具體細節。」

美國希望中國停止一些做法，據稱包括竊取美國知識產權、強制美國技術轉讓給中國企業。此外亦希望中國進行結構性經濟改革，改善外國企業進入中國市場的條件，以及降低中國工業補貼。

美國官員稱，中方在強制技術轉讓等敏感議題上，提出了新建議。（路透社）

圍繞六大範疇均有進展 但仍未達標

《路透》早前報道，中美雙方正就六大範疇制定書面協議，包括強制技術轉讓和網絡竊密、知識產權、服務、貨幣、農業和非關稅貿易壁壘。

上述美方官員最新表示：「如果將一個月前的文本與現在的文本比較，我們在所有領域都有進展，但仍沒有達到目標。」

兩國已經進行了多次談判，另一美國官員未能明確講出談判時間表，認為最大難題是知識產和如何執行最終協議：「可能會持續到5、6月，誰也不知道。也可能在4月，我們不知道。」

會保留部份關稅 以待中方兌現承諾

目前中美雙方都向對方的產品加徵關稅，美國政府認為，要保留關稅一段時間，直至中國政府兌現承諾。

其中一名官員指：「部份關稅仍將保留。這方面會有一些讓步，但我們不會撤銷所有關稅。」