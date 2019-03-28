周生生去年賺10.12億　升15.5%　派末期息44仙

周生生（0116） 公布截至去年12月底止全年業績，股東應佔溢利為10.12億港元，按年升15%；每股盈利149.4仙。派末期息44仙，比去年多2仙，連同中期息全年共派59仙，派息比率按年持平在39%。

公司指出，去年調整後溢利為9.85億元，按年升29%。

港澳地區增長比內地高

期內營業額188.06億港元，按年升13%，其中珠寶零售營業額按年升18%至171.3億元，其他業務營業額為16.75億元，按年跌21%。

港澳地區銷售錄得20%增長，全年同店銷售增長為18%；由於第4季表現疲弱拖累，導致同店銷售較上半年度低4個百分點。

期內有1家周生生店及5家手錶店中店結業，餘下的1家手錶店中店亦於2019年2月停止運作，另有1家周生生新店於元朗開業，並有1家新店於澳門凱旋門酒店開業。店鋪總租金開支比去年減少8,700萬港元，資本性開支為5,400萬港元，主要用於新店及店鋪重新裝修。

內地市場方面總營業額按年升16%至93.27億元，以人民幣計算，總營業額升13%，同店銷售增長為3%。當中黃金銷售按年表現較為強勁，同店銷售增長為8%。珠寶飾品之同店銷售額跌7%。網上銷售持續增長，銷售佔比約15%，銷售組合中以黃金產品為主。