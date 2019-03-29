【通告大觀園】 麗新國際中期多賺3.3倍　中信股份純利升14%

麗國中期利潤升3.3倍

麗新國際﹙0191﹚公布截至今年1月31日止半年業績，股東應佔利潤按年上升3.3倍至29.15億元，基本每股盈利7.568元，不派息。去年，集團營業額按年大升3.16倍至38.16億元。

中信股份純利升14%

中信股份（0267）去年純利達502億元，按年升14%，派末期股息0.26元，全年股息為0.41元，按年升14%。每股基本盈利1.73元。金融板塊利潤按年增長6%至417億元，非金融板塊利潤按年增長43%至176億元，其中資源能源業扭虧為盈，製造業漲幅突出。中信股份的現金及備用信貸總額達316億元。

香港國際建投去年多賺59倍

海航集團旗下香港國際建投（0687）公布去年業績，期內按年多賺59倍至3.6億元，每股基本盈利為10.64仙，不派末期息。收益按年跌9.7%至29.71億元。

融創中國去年純利165.66億元人民幣，按年增長50.6%。﹙資料圖片﹚

中國太平去年多賺12.2%

中國太平﹙0966﹚公布去年全年業績，股東應佔溢利68.84億元，按年增長12.2%；每股基本盈利1.844元，按年上升12.7%。宣布未期息每股10港仙。

期內，總保費及保單費收入達到1,996億元，按年增長11.7%。

中車純利升4.76%

中車（1766）去年純利升4.76%，至113.05億人民幣，基本每股盈利0.39人民幣，派末期息15分。收入則上升3.61%，至214.52億人民幣。

融創中國末期息升65%

融創中國（1918）公佈截至去年底止全年業績，純利165.66億元人民幣，按年增長50.6%，每股基本利潤3.79元人民幣，末期息派0.827元人民幣，按年升65%。期內收入1,247.5億元人民幣，按年升89.37%。