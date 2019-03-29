【中午收市】恒指上漲201點　國航勁升9.3%

撰文：鄭寶生
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港股在多隻中資股推動之下今早向好，恒指中午收報28976點，上升201點；國指收報11388點，上升93點。成交額591億元。
中資航空股表現突出 南航上揚7.4%
中資航空股表現突出，國航（0753）收報9.74元，上升9.3%；南航（1055）收報7.13元，上升7.4%；東航（0670）收報5.7元，上升6.9%。
國泰（0293）亦向上，收報13.84元，上升1%。
特步配股重挫14.5% 綠葉升11.7%
先舊後新折讓15%配股，集資13.7億元的特步（1368）收報5.59元，下跌14.5%。
去年多賺近5%的中國中車（1766）收報7.29元，下跌9.4%。
去年盈利增長33%的綠葉製藥（2186）收報6.7元，上升11.7%。
近期股價強勢的蒙牛，今早突破29元水平，早市上升4.1%，是表現最佳的藍籌。（蒙牛網頁）
蒙牛彈上29元水平 中國人壽升2.9%
其他股份方面，蒙牛（2319）收報29.1元，上升4.1%；中國人壽（2628）收報20.95元，上升2.9%；中國生物製藥（1177）收報7.11元，上升2.9%；潤地（1109）收報34.6元，上升2.8%；中國海外（0688）收報29.4元，上升2.3%；中國平安（2318）收報87.5元，上升2%；中銀香港（2388）收報32.75元，上升1.9%；恒地（0012）收報49.8元，上升1.9%；中海油（0883）收報14.56元，上升1.7%；港交所（0388）收報272元，上升1.7%；聯通（0762）收報10.1元，下跌1.9%；萬洲（0288）收報8.31元，下跌2.4%。
中國A股早段大漲，上證半日收報3065點，上升70點；深證收報9817點，上升271點。
日股半日收報21232點，上升199點。