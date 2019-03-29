【收市總結】恒指上漲276點　國航勁升8.4%　中港地產股向上

港股午後繼續向上，恒指收報29051點，上升276點；國指收報11379點，上升84點。成交額1,222億元。
中資航空股大幅攀升，國航（0753）收報9.66元，上升8.4%；南航（1055）收報7.02元，上升5.7%；東航（0670）收報5.57元，上升4.5%。
信置上揚2.7% 雅居樂大漲5.3%
本地地產股午後有追捧，信置（0083）收報15.18元，上升2.7%；新世界發展（0017）收報13.02元，上升2%；恒地（0012）收報49.9元，上升2.1%。
部份內房股大漲，綠地香港（0337）收報3.19元，上升16.4%；雅居樂（3383）收報12.7元，上升5.3%；佳兆業（1638）收報3.56元，上升5%；萬科企業（2202）收報33元，上升4.6%；潤地（1109）收報35.2元，上升4.6%；合景泰富（1813）收報9.47元，上升4.3%；融創（1918）收報39.1元，上升3.7%。
綠葉製藥飆升14.3% 特步配股插14.2%
綠葉製藥（2186）去年多賺33%，收報6.86元，上升14.3%。
中國中車（1766）去年盈利增長4.8%，收報7.4元，下跌8.1%。
特步（1368）折讓15%配股集資13.7億元，收報5.61元，下跌14.2%。
特步先舊後新配股，配股價折讓15%，今日股價大挫14.2%。（特步網頁）
蒙牛彈4.5% 中國人壽績後亦升3.7%
其他股份方面，蒙牛（2319）收報29.2元，上升4.5%；中國人壽（2628）收報21.1元，上升3.7%；中國生物製藥（1177）收報7.16元，上升3.6%；中海油（0883）收報14.7元，上升2.7%；銀娛（0027）收報53.45元，上升2.5%；港交所（0388）收報273.6元，上升2.3%；友邦（1299）收報78.15元，上升2.3%；騰訊（0700）收報361元，上升近2%；萬洲（0288）收報8.4元，下跌1.3%；聯通（0762）收報9.95元，下跌3.4%。
中國A股午後升幅擴大，上證收報3090點，上升95點；深證收報9906點，上升360點。
日股收報21205點，上升172點。