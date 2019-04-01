【中午收市】恒指大漲478點　中銀香港勁升6.2%

中國3月PMI數據向好，勝市場預期，帶動亞太股市向上。恒指中午收報29530點，上升478點；國指收報11568點，上升188點。成交額718億元。
民行彈升4% 中行亦上漲3.4%
上星期公布業績後，不少中資銀行股今早炒上。中銀香港（2388）收報34.5元，上升6.2%；民行（1988）收報5.93元，上升4%；中行（3988）收報3.68元，上升3.4%；招行（3968）收報39.1元，上升2.5%；工行（1398）收報5.88元，上升2.3%；建行（0939）收報6.85元，上升1.8%；農行（1288）收報3.67元，上升1.4%；郵儲銀行（1658）收報4.55元，上升1.3%；交行（3328）收報6.51元，上升1.2%。
永利大升近5% 銀娛彈至56元
濠賭股跑贏大市，永利（1128）收報19.42元，上升近5%；銀娛（0027）收報56元，上升4.8%；新濠國際（0200）收報19.02元，上升3.4%；美高梅（2282）收報16.96元，上升3.3%；澳博（0880）收報9.23元，上升3%。
中國A股大升，帶動券商股上揚。中金公司（3908）收報19.32元，上升6.3%；中國銀河（6881）收報5.39元，上升4.5%；海通證券（6837）收報10.56元，上升3.9%；中信証券（6030）收報19元，上升3.9%；東方證券（3958）收報6.53元，上升3.7%。
兗煤（1171）今早爆上，收報8.55元，上升10.9%。
兗煤股價今早飆升超過1成，大幅跑贏同業，曾高見8.62元。（路透社）
吉利上升4.9% 新世界發展揚2.8%
其他股份方面，吉利（0175）收報15.74元，上升4.9%；舜宇（2382）收報98.2元，上升4.7%；潤地（1109）收報36.8元，上升4.5%；萬洲（0288）收報8.66元，上升3.1%；新世界發展（0017）收報13.38元，上升2.8%；石藥（1093）收報15元，上升2.7%；創科（0669）收報54.1元，上升2.6%；瑞聲（2018）收報47.55元，上升2.4%；中國平安（2318）收報89.7元，上升2%；蒙牛（2319）收報28.85元，下跌1.2%。
中國A股早段大升，上證半日收報3161點，上升70點；深證收報10217點，上升310點。
日股半日收報21679點，上升473點。