領展向立法會呈交意見書︰一直遵守相關地契條款及契諾

因應立法會房屋事務委員會會議將討論領展（0823）出售分拆自香港房屋委員會的物業相關事宜，領展管理人領展資產管理指，已向委員會呈交意見書，指領展自成立伊始，當局已預期公司會採取市場為本的方式，按正常商業考慮因素釐定租金。

領展又稱，有研究表示，領展提升資產的投資為社區創造社會經濟效益，包括帶旺經濟和增加就業機會。

對於有公眾人士認為，領展出售物業或會造成違反地契條款及契諾，以及物業管理質素下降等情況，影響民生及商戶營商前景。領展重申，公司一直遵守相關地契條款及契諾。於出售物業時，更會深入了解買家的財政實力及管理經驗。公司已把相關契諾納入相關交易法律文件，如轉讓契據，並已以書面方式提醒買家須遵守相關地契條款及契諾，包括福利租賃契諾。同時，公司亦建議買家延續領展的優惠措施，例如為傷健人士提供高折扣泊車優惠，並繼續提供無障礙通道設施及均衡的零售商戶組合。此外，物業的新業主亦須直接與房委會簽訂承諾，以負起原本由領展承擔的合規責任。

引獨立調查 指旗下街市商戶多項新鮮食品價格較低

另外，有指於領展物業營運的商戶所提供的商品和服務價錢較高，領展指，這些意見純屬誤解。食物環境衛生署於2016年委託進行的一項獨立研究顯示，研究所涵蓋的31種新鮮食品中，有28種的售價在公營街市比在領展街市更高。研究結論指出，公營街市儘管租金成本較低，物價反而較私營街市貴。

領展總結道，在發展業績的同時，致力為所有持分者創造價值，貢獻社區。