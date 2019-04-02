【收市總結】恒指上漲62點　銀娛漲4.1%　多隻股份爆炒

撰文：鄭寶生
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港股早上先升後回，午後企穩，恒指收報29624點，上升62點；國指收報11546點，下跌10點。成交額1,080億元。
濠賭股升幅不俗，銀娛（0027）收報58.95元，上升4.1%；金沙（1928）收報42.3元，上升2.1%；新濠國際（0200）收報19.28元，上升1.9%；永利（1128）收報20.1元，上升1.5%；美高梅（2282）收報17.1元，上升1.1%。
志高飆升40.2% 高偉大漲15.8%
個別股份爆炒，成交過千萬元。志高（0449）收報0.143元，上升40.2%；雄岸科技（1647）收報1.23元，上升32.3%；鐵貨（1029）收報0.185元，上升25.9%；凱升控股（0102）收報1.32元，上升15.8%；高偉電子（1415）收報1.69元，上升15.8%；易大宗（1733）收報0.6元，上升15.4%；山水水泥（0691）收報3.35元，上升15.1%。
蒙牛股價從3月中的25元水平累計上升超過1成，最近高見29.2元之後今日回落，收報28.6元，下跌2.1%。（蒙牛網頁）
創科上揚3.2% 蒙牛回吐2.1%
其他股份方面，創科（0669）收報55.9元，上升3.2%；吉利（0175）收報15.82元，上升1.7%；中信股份（0267）收報12.06元，上升1.5%；長和（0001）收報85元，上升1.1%；中海油（0883）收報14.7元，下跌1.6%；信置（0083）收報15.22元，下跌1.7%；蒙牛（2319）收報28.6元，下跌2.1%。
中國A股連續兩日成交突破1萬億元人民幣，上證收報3176點，上升6點；深證收報10260點，下跌7點。
日股先升後回，收報21505點，下跌3點。