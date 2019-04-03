【中午收市】恒指上望3萬關　UNIQLO母企迅銷勁升8.3%

港股今早明顯向上，恒指上望3萬點水平。恒指中午收報29879點，上升254點；國指收報11627點，上升81點。成交額630億元。
UNIQLO母公司迅銷（6288）日本3月同店銷售增長4.5%，並公布2020年度畢業生招聘薪金大增20%。迅銷收報38元，上升8.3%。
騰訊上揚2.4% 微盟飆升20.5%
股東騰訊（0700）增持，微盟（2013）收報4.87元，上升20.5%。騰訊則收報374.8元，上升2.4%。
山水水泥（0691）繼續爆上，收報3.67元，上升9.6%。
友邦（1299）繼續創新高，收報81.45元，上升1.8%。
友邦連日上漲，今早再次破頂，半日最高見81.5元。（路透社）
永利再升近5% 銀娛突破60元
部份濠賭股再漲，永利（1128）收報21.1元，上升近5%；銀娛（0027）收報60.25元，上升2.2%；美高梅（2282）收報17.44元，上升近2%；新濠國際（0200）收報19.64元，上升1.9%；澳博（0880）收報9.56元，上升1.2%。
吉利上漲2.8% 交行下挫1.7%
其他股份方面，吉利（0175）收報16.26元，上升2.8%；中國生物製藥（1177）收報7.44元，上升2.6%；旺旺（0151）收報6.65元，上升2.2%；瑞聲（2018）收報49.2元，上升近2%；中國移動（0941）收報79.75元，上升1.8%；滙控（0005）收報66.3元，上升1.3%；中國平安（2318）收報89.85元，上升1.3%；信置（0083）收報15.02元，下跌1.3%；恒隆地產（0101）收報19.54元，下跌1.3%；交行（3328）收報6.36元，下跌1.7%。
中國A股早市變動不大，上證半日收報3184點，上升7點；深證收報10256點，下跌4點。
日股半日收報21669點，上升164點。