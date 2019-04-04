【中午收市】恒指3萬關轉瞬即逝　中資航空股大漲

撰文：鄭寶生
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港股今早受壓，恒指突破3萬點之後瞬即倒跌。恒指中午收報29831點，下跌155點；國指收報11653點，下跌51點。成交額627億元。
南航爆升近7% 東航亦漲5.5%
中國民航發展基金徵費減半，中資航空股大漲。南航（1055）收報7.97元，上升近7%；東航（0670）收報6.38元，上升6.2%；國航（0753）收報10.54元，上升5.5%。
融創下挫2.2% 碧桂園跌1.8%
中港地產股普遍下滑，融創（1918）收報39.2元，下跌2.2%；太古地產（1972）收報32.3元，下跌2.1%；旭輝（0884）收報5.67元，下跌1.9%；雅居樂（3383）收報12.64元，下跌1.9%；碧桂園（2007）收報12.24元，下跌1.8%；中國恒大（3333）收報25.8元，下跌1.7%；新城發展（1030）收報9.06元，下跌1.6%；嘉里建設（0101）收報19.42元，下跌1.6%；恒隆地產（0101）收報19.42元，下跌1.6%；新世界發展（0017）收報13.68元，下跌1.4%。
老恒和釀造（2226）證實正物色投資者，市傳李錦記為潛在買家，收報4.42元，上升近10%。
蒙牛11時後有買盤推高，半日逆市上升2.1%。（蒙牛網頁）
交行上升2.2% 蒙牛急彈2.1%
其他股份方面，交行（3328）收報6.58元，上升2.2%；蒙牛（2319）收報29.4元，上升2.1%；聯通（0762）收報10.14元，上升1.6%；友邦（1299）收報79.85元，下跌1.2%；中海油（0883）收報14.38元，下跌1.8%。
中國A股早段靠穩，上證半日收報3234點，上升18點；深證收報10379點，上升38點。
日股半日收報21768點，上升55點。