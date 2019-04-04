【收市總結】恒指碰3萬關後倒跌50點　東航升近4%

港股午後窄幅下跌，恒指早上見過3萬點之後便無力再上。恒指收報29936點，下跌50點；國指收報11692點，下跌12點。成交額1,090億元。
中資航空股午後升幅收窄，東航（0670）收報6.25元，上升近4%；南航（1055）收報7.73元，上升3.8%；國航（0753）收報10.32元，上升3.3%。
老恒和釀造勁升11.2% 創夢天地飆16.6%
老恒和釀造（2226）控股股東證實正物色投資者，早前市場傳出李錦記是潛在買家，收報4.47元，上升11.2%。
何猷君擔任首席營銷官的創夢天地（1119）連升多日，收報7.88元，上升16.6%。
何猷君擔任首席營銷官的創夢天地連升第7個交易日，從低位5.57元一直勁升至今日收市7.88元。（網上圖片）
中國恒大插2.3% 碧桂園亦下跌2.1%
中港地產股普遍受壓，中國恒大（3333）收報25.65元，下跌2.3%；碧桂園（2007）收報12.2元，下跌2.1%；旭輝（0884）收報5.66元，下跌2.1%；太古地產（1972）收報32.4元，下跌1.8%；長實集團（1113）收報71元，下跌1.7%；嘉里建設（0683）收報34.3元，下跌1.6%；融創中國（1918）收報39.65元，下跌1.1%。
聯通逆市彈上3.2% 中海油下滑1.6%
其他股份方面，聯通（0762）收報10.3元，上升3.2%；吉利（0175）收報16.76元，上升2.4%；交行（3328）收報6.57元，上升2%；蒙牛（2319）收報29.3元，上升1.7%；萬洲（0288）收報8.88元，上升1.6%；舜宇（2382）收報99.65元，上升1.4%；旺旺（0151）收報6.64元，下跌1%；友邦（1299）收報80元，下跌1.1%；中海油（0883）收報14.4元，下跌1.6%。
中國A股平穩向上，上證收報3246點，上升30點；深證收報10415點，上升75點。
日股收報21724點，上升11點。