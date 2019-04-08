【中午收市】恒指暫企3萬點以上　舜宇勁升4.3%

撰文：鄭寶生
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港股今早高開之後升幅收窄，恒指中午收報30023點，上升87點；國指收報11761點，上升68點。成交額656億元。
丘鈦爆升11.9% 中國鐵塔挑戰2元
通訊及手機設備股表現突出，丘鈦（1478）收報9.24元，上升11.9%；舜宇（2382）收報103.9元，上升4.3%；中國鐵塔（0788）收報1.98元，上升3.7%；比亞迪電子（0285）收報10.48元，上升2.3%。
中國生物製藥升4.3% 偉易達重挫8.5%
部份醫藥相關股向上，金斯瑞（1548）收報18.32元，上升19.7%；聯邦制藥（3933）收報5.15元，上升8.9%；中國生物製藥（1177）收報7.77元，上升4.3%；白雲山（0874）收報35.95元，上升3.5%；石藥（1093）收報15.8元，上升2.9%。
上星期五發出盈警的偉易達（0303）收報74.4元，下跌8.5%。
內地豬肉價格繼續上漲，近期強勢的萬洲股價再次向上，今早更突破9元水平。（路透社）
萬洲上漲3.4% 中國平安亦升1.7%
其他股份方面，萬洲（0288）收報9.18元，上升3.4%；中海油（0883）收報14.66元，上升1.8%；中國平安（2318）收報92.85元，上升1.7%；碧桂園（2007）收報12.38元，上升1.5%；吉利（0175）收報17元，上升1.4%；信置（0083）收報14.6元，下跌2.1%；申洲（2313）收報104.9元，下跌2.6%；聯通（0762）收報9.99元，下跌3%。
中國A股早段受壓，上證半日收報3243點，下跌2點；深證收報10326點，下跌89點。
日股半日收報21789點，下跌18點。