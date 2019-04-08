電競場地現可豁免遊戲機中心牌照申請

本港電競行業發展，需要有電競場地以作訓練、推廣之用，但早前業界指出，成立電競中心時需要申請遊戲機中心牌照，亦要接受有關規管。民政總署今日宣布，電競中心已經可以豁免申請。

民政總署在3月30日與業界舉行簡介會，4月8日即發布「申請豁免電子競技場地根據《遊戲機中心條例》（第435章）領牌規定的指引」。指引載有電競及電競場地的定義、處理申請豁免時的一般考慮事項、有關處所安全及其他方面的規定，以及申請豁免的程序等。

一站式服務處理豁免申請

民政總署表示，為了方便業界提出申請，牌照處會提供一站式服務處理電競場地的豁免申請。「指引」及申請表格已經上載至牌照處的網站。

根據指引，電競要涉及有組織的、人與人之間透過資訊及通訊科技和相連網絡的比賽，藉以得分或分出勝負，性質與專業比賽相近，一般涉及聯賽、選手及教練、附設直播串流及評述、賽事策劃以及商業機構贊助。

政府通告稱，政府致力推動電競產業發展，考慮到電競場地視乎實際運作情況或會受到《遊戲機中心條例》（第435章）的規管，而套用該條例當中的一些發牌條件在電競場地可能會窒礙電競產業的發展，因此政府採取合適的機制，以豁免合資格的電競場地申領遊戲機中心牌照。