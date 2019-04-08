手機設備股翻身　舜宇累升近5成兼再成紅底　想追？專家就咁講

手機設備股踏入2019年後表現相當可人，一洗去年頹風。其中重上「紅底股」的舜宇光學（2382）迄今累升約5成，不單止跑贏累升逾16%的同業瑞聲科技（2018），亦遠較期內已有2成升幅的恒生指數為佳。專家認為，相關股份近期強勢，與大行唱好有關，惟基本因素並無太大變化，現階段沒有太大值博空間，不建議投資者高追。

大行唱好效力難持續

近期手機設備股可謂投資者焦點。舜宇股價連升7日，重上「紅底股」，收報104元，升4.37%；丘鈦科技（1478）亦連升5日，今早曾升4成，高見11.56元，創1個月新高。不過丘鈦升幅大為收窄，全日漲10.05%，收報9.09元。

丘鈦股價等爆升，與大行接連發表報告唱好有關，其中野村分別將舜宇及丘鈦目標價上調至115元及10元，幅度為4成及3成。

手機設備股表現如此強勁，難免惹來投資者憧憬，希望相關股份可以再上一層樓。可是騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪卻認為，手機行業已接近飽和，內地手機市場整體出貨量持續下挫，加上未見有手機換機潮，手機設備股的基本面未有大改變，又指出大行唱好，只能讓這些股份炒起1至2日。

舜宇獲大行唱好，今日重上紅底股。（舜宇官網擷圖）

5G概念仍未當炒

他進一步指出並非所有手機設備股均可炒起。他以瑞聲科技（2018）作例，指出該公司為三星及蘋果供應之一。三星首季營業利潤大降60%，至約6.2萬億韓圜﹙約435億港元﹚，而蘋果手機的銷情亦持續疲弱，瑞聲股價表現自然平平。

他表示，即使近日韓國宣布啟動5G網絡服務，但5G的商用時間依然未明確，所以不少手機品牌還沒有開始大規模生產5G手機，投資者若想買入這類股，需要待其業績出爐後，看看其業務表現有否改善，以及等5G訂立商用時間。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，手機設備股近日受追捧，是因為市場憧憬其毛利率改善。（張浩維攝）

料新鏡頭模組可成新增長動力

耀才證券研究部總監植耀輝則覺得，手機設備股近日受追捧，主要是因為大行唱好下，引發市場對這類股份毛利率改善的憧憬。加上不少手機生產商推出新鏡頭模組，除了令產品單價提升外，也能改善產品質素，料將可成為新的增長動力。

不過，植耀輝指不少廠商也有生產手機鏡頭模組，競爭大，業務前景其實不太樂觀；而毛利率是否有改善，要等到公布業績後才知悉，故暫不建議投資者買入手機設備股。